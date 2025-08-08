Greve na Menzies cancela 12 partidas e 8 chegadas no aeroporto de Lisboa

Os trabalhadores da Menzies iniciaram hoje a segunda greve de quatro dias, de um total de cinco paralisações marcadas para o verão, época alta do turismo, com empresa e sindicato a trocar acusações de indisponibilidade para o diálogo.

As greves foram convocadas pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) e pelo Sindicato dos Transportes (ST), pelo fim de vencimentos base abaixo do mínimo nacional, melhores salários, cumprimento do pagamento das horas noturnas, entre outras reivindicações, com este segundo período, que começou às 00:00 de hoje, a terminar às 24:00 de segunda-feira.