Greve na Menzies. Doze partidas e oito chegadas a Lisboa canceladas

por RTP

Foto: Joana Raposo Santos - RTP

A greve de trabalhadores da Menzies provocou, até às 10h00 desta sexta-feira, o cancelamento de 12 partidas e oito chegadas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

São números dos sindicatos, que cumprem hoje a segunda de cinco greves previstas.

O protesto do pessoal de assistência em terra começou às 0h00 e vai até às 0h00 de segunda-feira.

Sindicatos e Menzies, a antiga Groundforce, trocam acusações de indisponibilidade para o diálogo.

Os trabalhadores exigem aumentos salariais, o pagamento de horas noturnas e o cumprimento da lei em questões como o salário mínimo nacional.
