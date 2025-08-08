Greve na Menzies. Doze partidas e oito chegadas a Lisboa canceladas
Foto: Joana Raposo Santos - RTP
A greve de trabalhadores da Menzies provocou, até às 10h00 desta sexta-feira, o cancelamento de 12 partidas e oito chegadas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
O protesto do pessoal de assistência em terra começou às 0h00 e vai até às 0h00 de segunda-feira.
Sindicatos e Menzies, a antiga Groundforce, trocam acusações de indisponibilidade para o diálogo.
Os trabalhadores exigem aumentos salariais, o pagamento de horas noturnas e o cumprimento da lei em questões como o salário mínimo nacional.