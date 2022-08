Greve na Portway. Adesão ronda os 90% em Lisboa e 85% no Porto

A adesão à greve dos assistentes dos aeroportos ronda os 90 por cento em Lisboa, segundo números do Sintac (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil), e 85 por cento no Porto. Há 60 voos cancelados no aeroporto Humberto Delgado e 45 no Francisco Sá Carneiro.