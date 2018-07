Greve na Ryanair pode ditar indemnizações de 30 milhões de euros

Segundo uma estimativa do portal Skycop, que gere reclamações, a greve das próximas quarta e quinta feira vai afetar cerca de 600 voos, dos quais 100 em Portugal.



Por se tratar de uma greve convocada pelos tripulantes de cabine, os passageiros têm direito a exigir uma indemnização se o atraso for superior a três horas.



As compensações financeiras variam entre os 250 e os 600 euros, realça o mesmo portal, com os valores a variar consoante a distância do voo e o tempo de espera.