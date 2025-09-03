Greve no `handling` pode perturbar aeroportos

Os fins de semana prolongados, o Natal e o Ano Novo não escapam à greve.

Quando foram decretados os serviços mínimos, o SIMA denunciou "de forma veemente a decisão do Tribunal Arbitral", por considerar que o "que foi imposto não são 'serviços mínimos'".



O primeiro período de greve começa esta quarta-feira e termina às 24h00 de 09 de setembro, terça-feira da próxima semana. Isto porque o Tribunal Arbitral obriga "a assegurar cerca de 80% da operação normal".







A ANA Aeroportos alerta para o impacto desta greve na ilha da Madeira e admite que alguns voos possam ser afetados.



A ANA recomenda que os passageiros confirmem o estado do voo junto da companhia aérea, antes de se dirigirem ao aeroporto do Funchal.





Segue-se depois nova paralisação de 12 a 15 de setembro, de 19 a 22 de setembro e de 26 a 28 de setembro.

Em outubro, estão agendadas paralisações de 03 a 06, de 10 a 13, de 17 a 20, de 24 a 27 e de 31 a 03 de novembro.



Ainda em novembro os trabalhadores da Menzies (antiga Groundforce) param de 7 a 10 de novembro, de 14 a 17 de novembro, de 21 a 24 de novembro, de 28 a 1 de dezembro, de 05 a 08 de dezembro e de 12 a 15 de dezembro.

A greve foi convocada pelo SIMA - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins e pelo Sindicato dos Transportes (STA) e abrangede hoje e asserá de 19 de dezembro a 2 de janeiro de 2026.