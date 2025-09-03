Greve no `handling` pode perturbar aeroportos
Esta quarta-feira marca o primeiro de 76 dias de greve convocada por dois sindicatos da Menzies, empresa que trata dos serviços de assistência em terra ('handling'). Os aeroportos podem sofrer perturbações a partir de hoje, apesar de o Tribunal Arbitral do Conselho Arbitral do Conselho Económico e Social ter decretado serviços mínimos.
A greve foi convocada pelo SIMA - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins e pelo Sindicato dos Transportes (STA) e abrange vários períodos entre as 00h00 de hoje e as 24h00 do dia 2 de janeiro.
Os fins de semana prolongados, o Natal e o Ano Novo não escapam à greve.
O último período de greve será de 19 de dezembro a 2 de janeiro de 2026.
Quando foram decretados os serviços mínimos, o SIMA denunciou "de forma veemente a decisão do Tribunal Arbitral", por considerar que o "que foi imposto não são 'serviços mínimos'".
O primeiro período de greve começa esta quarta-feira e termina às 24h00 de 09 de setembro, terça-feira da próxima semana.Isto porque o Tribunal Arbitral obriga "a assegurar cerca de 80% da operação normal".
A ANA Aeroportos alerta para o impacto desta greve na ilha da Madeira e admite que alguns voos possam ser afetados.
A ANA recomenda que os passageiros confirmem o estado do voo junto da companhia aérea, antes de se dirigirem ao aeroporto do Funchal.
Segue-se depois nova paralisação de 12 a 15 de setembro, de 19 a 22 de setembro e de 26 a 28 de setembro.
Em outubro, estão agendadas paralisações de 03 a 06, de 10 a 13, de 17 a 20, de 24 a 27 e de 31 a 03 de novembro.
Ainda em novembro os trabalhadores da Menzies (antiga Groundforce) param de 7 a 10 de novembro, de 14 a 17 de novembro, de 21 a 24 de novembro, de 28 a 1 de dezembro, de 05 a 08 de dezembro e de 12 a 15 de dezembro.
