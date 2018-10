Greve pára a grande maioria dos comboios

Sem acordo com o Governo os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal cumpriram 24 horas de greve.



Em todo o país, foram muitos os comboios da CP e da Fertagus que ficaram parados e muitos passageiros sem solução para se deslocarem.



Nas primeiras 12 horas do dia foram suprimidas 394 ligações. A federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações fala numa adesão "superior" a "80%".



O governo propôs um aumento no subsídio de refeição, mas os trabalhadores querem mais mudanças na evolução de carreira.



A greve mantém-se até à meia noite de quarta feira. Dia 6 de novembro, na próxima semana, as organizações de trabalhadores reúnem em Lisboa para avaliar os próximos passos.