Greve Portway. Cerca de 70 voos devem ser hoje cancelados só no Aeroporto de Lisboa

O Sindicato admite já avançar com mais paralisações na luta por melhores condições de trabalho.



Ontem foram cancelados 54 voos nos Aeroportos Nacionais: 32 em Lisboa e 22 no Porto.



Números avançados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil.

A maior adesão à greve verificou-se no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.



Foram cancelados todos os voos de carga.