Greves da Menzies sem impacto nos aeroportos

Segundo as estruturas sindicais, estes protestos surgem em consequência dos serviços mínimos que foram decretados. São de 100 por cento para os voos nacionais e 35 por cento para os internacionais.





A greve, convocada pelo SIMA - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins e pelo Sindicato dos Transportes (STA) abrange vários períodos, esperando-se 76 dias de greve, até 2 de janeiro de 2026.



Em Lisboa, Porto e Funchal, os voos têm sido realizados dentro do normal.







A primeira greve realizou-se na quarta-feira passada, seguindo-se depois nova paralisação de 12 a 15 de setembro, de 19 a 22 de setembro e de 26 a 28 de setembro.

