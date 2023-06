Greves, manifestações e concentrações. CGTP promove dia de luta nacional

. Entre as ações preparadas pela Intersindical há paralisações em diferentes autarquias, além de empresas como a Matutano, Lactogal, Nobre, lojas EDP e Grupo Altice.Em simultâneo,. As reivindicações do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses passam pelo pagamento de retroativos desde 2018 e pela aposentação mais cedo.

Para as 15h00, no âmbito do dia de luta nacional da CTGP, estão ainda previstas manifestações em Lisboa e no Porto.

“Hoje é de facto um dia nacional de luta em que, a exigir resposta às suas reivindicações”, afirmou a secretária-geral da CGTP em declarações à RTP.", acrescentou Isabel Camarinha, que falava diante da empresa Matutano, no Carregado, palco de "uma das centenas de ações em todo o país".A dirigente da Intersindical quis assinalar que o dia de luta conta com a participação de "milhares de trabalhadores" da Administração Pública e do sector privado:Isabel Camarinha aponta para uma elevada adesão às greves.A CGTP reclama um aumento dos salários, para todos os trabalhadores, de pelo menos dez por cento, com um mínimo de 100 euros, a somar à atualização do salário mínimo nacional para os 850 euros.

c/ Lusa