Gripe das aves confirmada em Benavente, Cascais e Aveiro

Em Benavente, distrito de Santarém, foi confirmado um foco em aves em cativeiro, nomeadamente, galos, pavões, grous, patos-reais e patos pompom, segundo uma nota da DGAV.

Já o foco detetado em Cascais, Lisboa, teve origem numa gaivota-de-asa-escura, uma ave selvagem.

Em Aveiro, foi também confirmado um foco numa ave selvagem, uma garça-branca-pequena.

Desde o início do ano, Portugal reportou 27 focos de infeção pela gripe das aves.

A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.

A DGAV tem vindo a pedir a todos os detentores de ave que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, evitando os contactos entre aves domésticas e selvagens.

Qualquer suspeita de infeção pela gripe das aves deve ser reportada à DGAV.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.