Grupo Air France-KLM com lucro líquido recorde de 1.750 ME em 2025

As receitas do grupo no ano passado também atingiram um valor recorde, de 33.000 milhões de euros, mais 4,9% do que em 2024, informou a Air France-KLM em comunicado.

"Apesar da persistente incerteza externa, encaramos 2026 com confiança e com o compromisso de implementar de forma rigorosa e disciplinada a nossa estratégia para atingir os nossos objetivos a médio prazo", afirmou o presidente executivo do grupo, Benjamin Smith, após destacar o "sólido desempenho num ambiente complexo" da Air France-KLM em 2025.

Segundo Smith, as companhias aéreas do grupo transportaram mais de 100 milhões de passageiros e geraram receitas operacionais recorrentes de mais de 2.000 milhões de euros, um feito inédito" na história da empresa.

Este resultado histórico para o grupo - que reúne as companhias aéreas Air France, KLM e Transavia - de transportar 102,8 milhões de passageiros em 2025 coloca-o em terceiro lugar na Europa, atrás do grupo Lufthansa (131 milhões de passageiros) e do grupo IAG (126 milhões de passageiros).

O presidente executivo atribuiu os bons resultados do grupo, em grande parte, à implementação da sua estratégia `premium` mais rentável (primeira classe, `business` e `premium`), melhorando a experiência do cliente em todas as suas companhias aéreas, em particular com novas cabines, `wi-fi` de alta velocidade e salas VIP em todo o mundo.

Ao mesmo tempo, foram obtidas melhorias em sustentabilidade através da renovação da frota e de uma maior utilização de combustível de aviação sustentável (SAF).

O grupo antecipa para 2026 um crescimento moderado e uma sólida disciplina financeira, em linha com a sua estratégia de desenvolvimento sustentável e de criação de valor.

Para além de um aumento previsto da capacidade entre 3% e 5% face a 2025, a Air France-KLM estima que o custo unitário registará uma variação entre 0% e 2%, dos quais aproximadamente 0,5% estarão relacionados com o processo de `premiumização`, ou seja, de continuar a elevar a categoria da sua oferta.

Em matéria de investimentos, o grupo prevê despesas de capital líquidas na ordem dos 3.000 milhões de euros e manter uma estrutura financeira equilibrada.

A renovação da frota é também um eixo estrutural do plano de transição da Air France-KLM e um pilar central da sua estratégia de descarbonização e melhoria da eficiência operacional.

No âmbito desta estratégia, o grupo continua a incorporar aeronaves de nova geração, entre as quais o Airbus A350, o Boeing 787-10, a família Airbus A320neo, o Airbus A220 e o Embraer 195-E2.

Estes modelos consomem até 25% menos combustível por passageiro-quilómetro e reduzem a pegada sonora em até 63% em comparação com as aeronaves da geração anterior que substituem, destacou a Air France-KLM.

No final de dezembro de 2025, as aeronaves de nova geração representavam 35% da frota do grupo, o que representa um aumento de oito pontos percentuais em relação a 2024.

Para 2030, o grupo prevê que até 80% da sua frota seja composta por aeronaves de nova geração.