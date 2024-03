Grupo Altice. Investigação aberta em França por suspeitas de corrupção

A investigação, conduzida pela Parquet National Financier, tem como alvo um alegado esquema financeiro em torno da Altice, detentora da Meo em Portugal, que terá lesado o Estado e o grupo empresarial em centenas de milhões de euros.De acordo com a Bloomberg,. A mesma fonte indica que Patrick Drahi tem estado a vender ativos, além de estar envolvido na possível venda da Altice Portugal.O Ministério Público suspeita de umaEstas suspeitas de corrupção, que ameaçaram o império de Patrick Drahi, levaram à suspensão de cerca de quinze funcionários, incluindo um gestor do grupo em França. Segundo a AFP, Drahi admitiu sentir-se “traído e enganado por um pequeno grupo de indivíduos” e assegurou que este escândalo “não teria impacto” nas finanças e nas previsões da Altice.

A Bloomberg recorda ainda que as autoridades portuguesas analisaram contratos com dezenas de fornecedores da Altice no país, tendo sido detetadas irregularidades, uma vez que alguns fornecedores portugueses também serviram a Altice em França. Esta investigação portuguesa levou o grupo a cortar relações com o diretor de compras nos EUA e genro de Armando Pereira, Yossi Benchetrit, e Alexandre Fonseca, presidente da Altice USA , também saiu da empresa.







c/ agências