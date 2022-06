Grupo belga com projeto turístico de 550 ME na ilha cabo-verdiana do Sal

As informações constam da minuta de convenção de estabelecimento entre o Estado de Cabo Verde e a Cabobel Resort Group, um grupo belga com sede na ilha de São Vicente, para a construção do projeto turístico denominado Ponta Serena, numa localidade com o mesmo nome, em Santa Maria, ilha do Sal.

O projeto vai ser composto por várias infraestruturas turísticas, comerciais, restauração, jogos, residencial, entre outras, e vai ser desenvolvido em cinco fases, sendo que a primeira, de 100 milhões de euros e com duração de três anos, abarca a construção de um hotel de cinco estrelas, denominado Serena Bay, com 777 suítes, sete piscinas, parque aquático, entre outras valências.

O hotel, cuja primeira pedra foi lançada na quarta-feira pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correria e Silva, prevê a criação de 1.150 postos de trabalho permanentes e 450 durante a construção.

Já a segunda fase, denominado Serena Beach e orçada em 60 milhões de euros, vai abarcar a construção de 254 quatros, prevendo ser edificado durante quatro anos, com início em 2025.

Para a terceira fase, o grupo prevê a construção de 1.350 quatros, divididos entre apartamentos e estúdios, denominado de Serena Towers, num orçamento de 115 milhões de euros e com início previsto para 2028.

A quarta fase, vai contemplar a construção de um aparthotel, denominado Serena Waves, com 300 casas, num total de 600 quartos, tudo orçado em 90 milhões de euros, num período de três anos, com início em 2031.

A quinta e última fase será para a construção de um complexo aparthotel, denominado de Serena Mar, composto por apartamentos de luxo, orçado em 85 milhões de euros, num período de três anos, com início em 2034.

Ao longo da evolução do projeto, até 2037, o grupo pretende ainda construir infraestruturas gerais, terrestres e marítimas, iniciando a construção no arranque da primeira fase e a conclusão prevista para o final da quinta fase, tudo orçado em 100 milhões de euros.

O projeto vai ser edificado na localidade de Ponta Sirena, Santa Maria, Ilha do Sal, numa área de quase 472 mil metros quadrados, num período de 15 anos.

Na mesma minuta, o Governo de Cabo Verde considerou o projeto "de grande valia e altamente dinamizador da economia local".

"Por isso, declara-o de interesse excecional no quadro da sua estratégia de desenvolvimento socioeconómico do país, tendo em conta o impacto que representará em termos de investimento, do emprego, da formação profissional, da riqueza que gerará e do aumento quantitativo e qualitativo da capacidade de alojamento nacional", sustenta o executivo.

O turismo representa cerca de 25% do PIB de Cabo Verde, mas depois de um recorde de 819 mil turistas em 2019, as limitações às viagens internacionais devido à pandemia de covid-19 provocaram uma quebra na procura de 70%, e o país enfrenta uma profunda crise económica e financeira.

O país registou em 2020 uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB.

Segundo dados oficiais, a economia cresceu 7% em 2021, impulsionada por alguma retoma na procura turística, mas o Governo reduziu de 4% para 6% a previsão de crescimento em 2022, devido às consequências da guerra na Ucrânia.

Em 2021, o arquipélago recebeu 229.263 turistas e espera mais do que duplicar esse número este ano, invertendo a tendência de queda nos últimos dois anos por causa da pandemia de covid-19, segundo previsões do Orçamento do Estado.