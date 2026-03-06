Grupo Brisa compra totalidade da Via Verde

"Na sequência do acordo alcançado entre o Grupo Brisa e a Ascendi relativo à aquisição pela Brisa Autoestradas de Portugal da participação da Ascendi na Via Verde, o Grupo Brisa passou a deter, no dia 05 de março de 2026, a totalidade do capital social da Via Verde, tornando-se o seu acionista único", lê-se em comunicado.

Em março de 2025, a Brisa a notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra dos 25% que o grupo Ascendi detinha na Via Verde.

No comunicado enviado pela Brisa lê-se que "o acordo, que envolveu ainda a aquisição indireta da totalidade do capital social da Via Verde Pay, entidade regulada pelo Banco de Portugal (BdP), foi objeto de aprovação pela Autoridade da Concorrência e pelo BdP".

A Brisa já tinha comprado a participação da SIBS na sociedade, em 2021, ficando-lhe apenas a faltar a posição da Ascendi para controlar a Via Verde na totalidade.