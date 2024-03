Grupo chinês CATL mantém liderança no mercado mundial de baterias elétricas

O relatório foi hoje citado no jornal chinês Yicai.

A CATL tem atualmente uma quota de mercado global de 39,7%, um acréscimo de 5,8%, face ao ano passado. A BYD tem 14,4% e a LG Energy Solution 11,4%.

No total, a China controla 64,7% da quota de mercado mundial de baterias para veículos elétricos, sendo que seis das 10 maiores empresas do setor são chinesas.

Na China, o principal mercado mundial de veículos elétricos, a CATL controla uma quota de quase 40%, com clientes como a Tesla, a BMW, a Mercedes-Benz e a Volkswagen.

Dois em cada cinco veículos vendidos na China são elétricos e estas vendas representam 60% do total mundial. O banco suíço UBS estimou que, até 2030, três em cada cinco veículos novos vendidos na China vão ser alimentados por baterias em vez de combustíveis fósseis.

No entanto, alguns executivos do setor já alertaram para uma concorrência "particularmente brutal" em 2024, que poderá tornar-se "um primeiro golpe de misericórdia" para as empresas chinesas do setor, envolvidas numa agressiva guerra de preços.