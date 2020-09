Grupo CMM inicia expansão internacional com clínica de fisioterapia em Londres

"A expectativa é duplicar o investimento nos próximos 12 meses. É um projeto ambicioso e com algum nível de risco, mas a expectativa de retorno é grande", afirmou, em declarações à agência Lusa.

A abertura estava prevista para o segundo trimestre do ano, porém foi atrasada pelo impacto da pandemia de covid-19 e do confinamento decretado em março no Reino Unido para travar a propagação da doença, sobretudo nas obras para preparar o espaço em Brentford, no oeste da capital britânica.

Agora que o país levantou a maioria das restrições e o setor está autorizado a funcionar, Ramiro Salgado espera chegar ao `break-even` (quando as receitas começam a cobrir os custos) da primeira unidade em cerca de nove meses e continuar a crescer rapidamente no Reino Unido.

O plano é abrir mais quatro unidades nos próximos dois anos e construir uma rede de 20 unidades até 2024, quando a força de trabalho poderá chegar a cerca de 250 empregados no total.

"Fizemos um estudo de mercado e descobrimos que há uma procura e carência de profissionais qualificados e que o serviço que existe é, em média, inferior ao que temos em Portugal", disse à Lusa.

A CMM chega associando consultas de fisioterapia a trabalho de reabilitação em ginásio, pilates clínico e serviço de podologia, oferecendo um "apoio a longo-prazo que vai para além de atacar a dor".

"O fortalecimento muscular das zonas afetadas e circundantes e a condição física são essenciais para a recuperação e desaparecimento de sintomas", explicou.

O conhecimento científico dos fisioterapeutas da CMM em `human performance`, a melhoria do desempenho e rendimento desportivo, tem atraído atletas olímpicos e futebolistas profissionais, alguns dos quais a competir na Primeira Liga inglesa, mas Ramiro Salgado não revelou nomes.

A CMM foi fundada em 2006 por Gabriel Costa na Murtosa e cresceu para uma rede de 12 clínicas em Portugal, estando duas adicionais em fase de construção.

Atualmente tem cerca de 700 colaboradores e um volume de negócios anual de 10 milhões de euros.

Em Portugal tem acordos com o Serviço Nacional de Saúde e companhias de seguro, mas a estratégia no Reino Unido é servir pacientes a nível privado.

O processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), conhecido por `Brexit` é um desafio, reconhece o responsável, sobretudo a nível da mobilidade de pessoas, já que "um dos fatores que sustentou a expansão para o Reino Unido foi a falta de recursos humanos aqui e a qualidade dos profissionais portugueses".

O Reino Unido é o primeiro país num plano de expansão da CMM no estrangeiro, estando em curso estudos para abrir clínicas na Suíça, França, Polónia e Holanda.

O objetivo da CMM é ser líder europeu no setor em 2028.