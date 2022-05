Grupo da Lousã investe 60 ME em fábrica de Vila Velha de Ródão

"Neste investimento, entre várias novidades do ponto de vista tecnológico, a empresa coloca no topo das suas prioridades a sustentabilidade, perspetivando uma nova ETAR [Estação de tratamento de Águas Residuais] com reutilização de água na casa dos 25%", referiu, em comunicado hoje divulgado, a Câmara de Vila Velha de Ródão.

Segundo a informação disponibilizada, o grupo Socigene, detentor da Paper Prime, anunciou recentemente os novos investimentos para os próximos três anos, no âmbito dos quais "estimam investir cerca de 60 milhões de euros na Paper Prime, criando mais 50 postos de trabalho e multiplicando a capacidade atual por 3,5 vezes".

Citado no documento, o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, manifestou-se satisfeito com o anúncio do reforço do investimento no concelho.

"A criação de novos postos de trabalho, salvaguardando o impacto ambiental, só nos podia deixar muito satisfeitos, já que vai de encontro aos esforços que têm sido feitos pelo município na melhoria da qualidade de vida e na fixação de famílias no concelho, nomeadamente no que respeita ao nível da habitação e dos apoios sociais concedidos nas diversas áreas", concluiu o autarca.

A Paper Prime, instalada em Vila Velha do Ródão, produz as bobines de papel, que depois a Trevipapel [na Zona Industrial Alto do Padrão, na Lousã] transforma em produtos de higiene para o setor Horeca.

A unidade representou um investimento de 35 milhões de euros, com ajudas reembolsáveis do Sistema de incentivos à Inovação do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização no valor de 15 milhões de euros, provindo a cobertura financeira restante de capitais próprios e apoio bancário.

No seguimento deste investimento, que foi considerado Projeto de Interesse Nacional (PIN), a Socigene passou a ser a `holding` (empresa mãe), detendo todas as empresas do grupo.

A Paper Prime prevê em 2022 mais do que duplicar a capacidade de produção de bobines de papel em Vila Velha do Ródão, passando das atuais 33 mil toneladas para 100 mil.