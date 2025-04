Grupo de Cristiano Ronaldo. Medialivre avança com despedimento coletivo focado nos fotojornalistas

O Sindicato dos Jornalistas lamenta a decisão da Medialivre de avançar com um despedimento coletivo, focado nos fotojornalistas, procedimento contra o qual deverá "contestar por todas as vias". O sindicato lembra que o grupo que agora pretende despedir dez trabalhadores tem como acionista maioritário Cristiano Ronaldo, que só "a revista Forbes estima ter tido um vencimento de mais de 250 milhões de euros no ano passado".