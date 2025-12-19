Grupo de investimento Semapa vende cimenteira Secil à espanhola Molins por 1,4 mil MEuro

"Esta operação representa um movimento estratégico para o grupo, permitindo fortalecer a nossa capacidade de investimento, dentro da estratégia delineada de diversificação do `portefólio`", disse o diretor-executivo da Semapa, Ricardo Pires, citado hoje em comunicado.

Por sua vez, o diretor-executivo do grupo Molins, Marcos Cela, afirmou: "Juntos, iremos expandir a nossa oferta de soluções circulares e de baixo carbono, de elevado valor, para os nossos clientes, criando novas oportunidades para as nossas pessoas. Estou ansioso por dar as boas-vindas aos 2.900 colaboradores da Secil à Molins