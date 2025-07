Grupo espanhol investe 346 mil euros para reforçar formação nas pescas em Moçambique

O projeto faz parte da segunda fase da designada Parceria Público-Privada para o Desenvolvimento lançada em 2019 pelo grupo para fortalecer as capacidades do setor pesqueiro e promover o emprego sustentável em Moçambique, lê-se numa nota da Nueva Pescanova.

"No âmbito deste novo acordo, o programa centrar-se-á no reforço da formação de formadores no Instituto de Ciências do Mar e Pesca, particularmente em áreas que não puderam ser totalmente abordadas devido às restrições impostas pela pandemia", refere-se na nota.

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional especializada na captura, cultivo, produção e comercialização de produtos do mar, com sede na Comunidade Autónoma da Galiza, em Espanha.

A empresa prevê ainda expandir a oferta académica do instituto moçambicano, "incorporando novas qualificações e equipamentos adaptados às demandas do mercado de trabalho e alinhados aos padrões internacionais", estender as oportunidades de treino e formação a outras regiões costeiras do país, "cruciais" para o desenvolvimento do setor pesqueiro, além de promover sinergias entre instituições públicas, privadas e educacionais "para aprimorar a formação técnica e facilitar o acesso ao emprego no setor marítimo e pesqueiro".

"O projeto, com um orçamento total de 346 mil euros, será implementado nos próximos anos para consolidar e desenvolver as conquistas da primeira fase (2019-2021)", explica.

Esta nova fase resulta de um acordo assinado em junho último, em Santiago de Compostela, Espanha, entre a Fundação Nueva Pescanova e a Pescamar, subsidiária do grupo em Moçambique, junto com a Agência Internacional Espanhola para a Cooperação e Desenvolvimento, o Instituto de Ciências do Mar e Pesca, de Maputo, e o governos moçambicano e da comunidade autónoma da Galiza.

De acordo com a Nueva Pescanova, durante a primeira fase do projeto, já concluída, "foram lançadas as bases para o reforço das competências profissionais no setor pesqueiro, com forte ênfase na sustentabilidade, igualdade de género e respeito pelos direitos humanos".

A empresa foi fundada em 1960 e emprega atualmente mais de 12.000 pessoas em 27 países.

Após vários anos em processo de pré-falência, o grupo foi reestruturado em 2015 com a divisão em duas empresas: a Nueva (Nova, em português) Pescanova que pertence à banca e aglutina a parte produtiva, e a "velha" Pescanova, propriedade dos antigos acionistas.

Esta reestruturação foi aprovada em 2014 pelos principais credores da antiga Pescanova, que assim evitaram que a empresa fosse liquidada.

Em Moçambique, a empresa pesca cerca de 50% do total admissível de capturas (TAC) de camarão, e na Namíbia cerca de 20% do TAC de pescada, adiantou o responsável da empresa espanhola.