Grupo Ferpinta investe 12 milhões em novo hotel no Funchal

Lisboa, 05 mar 2020 (Lusa) -- O grupo Ferpinta, proprietário do Vila Baleira Porto Santo, anunciou hoje o investimento de 12 milhões de euros num novo hotel no Funchal, tornando-se o primeiro grupo hoteleiro com uma oferta combinada nas duas ilhas da Madeira.