Grupo HPD investe cerca de 8 milhões de euros no Sheraton Porto e em casa para eventos na Foz

Lusa11 Jul, 2019, 14:18 | Economia

Num encontro com jornalistas no âmbito dos 15 anos do hotel Sheraton Porto Hotel & SPA, a diretora-geral, Joana Almeida, explicou que a nova Casa de Montevideu é "um espaço `premium` para organização de eventos até 200 pessoas", cuja gestão e `catering` são assegurados pelo Sheraton.

"O hotel tem uma oferta maioritariamente `corporate` [empresarial] a nível de eventos e reuniões. Apesar da componente de lazer, não estamos tão vocacionados para eventos sociais e a Casa de Montevideu vem complementar a nossa oferta", disse.

Adquirido em 2017 pelo grupo HDP -- Hotéis de Portugal (`holding` de capitais brasileiros e portugueses que detém os hotéis Sheraton de Lisboa e Porto e duas outras unidades hoteleiras no Algarve), o imóvel da Casa de Montevideu foi recuperado mantendo a fachada original e acolheu o seu primeiro evento em 28 de junho.

Em fase final está ainda o investimento da HDP na remodelação do hotel Sheraton Porto, orçada em cerca de dois milhões de euros e que decorreu ao longo dos últimos dois anos, focando-se sobretudo na renovação dos quartos, materiais e equipamentos.

No total, o investimento do grupo na aquisição e recuperação da Casa de Montevideu e nas obras de remodelação do Sheraton Porto, a concluir este ano, ascendeu a "sete a oito milhões de euros", avançou Joana Almeida.

De acordo com a diretora-geral, o Sheraton Porto Hotel & SPA deverá terminar o ano com uma taxa de ocupação média de 77% a 79% nos seus 265 quartos e receitas totais de 14,8 milhões de euros, que comparam com 14 milhões de euros no ano passado.

Espanha, França, Alemanha e Reino Unido são os principais mercados emissores dos turistas que se hospedam no hotel, mas a diretora destaca ainda o crescimento que têm vindo a registar os turistas americanos e brasileiros e, mais recentemente, o asiático, fruto das novas rotas inauguradas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.