Grupo israelita Dan compra negócio do grupo Arriva em Portugal que inclui TST

De acordo com um comunicado hoje divulgado, o Grupo Arriva, que não refere o valor da transação, diz que a venda "faz parte da estratégia" para "operar um portfólio de negócios mais restrito, mantendo-se competitiva a longo prazo".

Com esta venda, que "proporcionará, no futuro, o crescimento do negócio em Portugal", o grupo aponta que "todos os trabalhadores" da TST serão "transferidos para o Grupo Dan, estimando-se que esta transação fique concluída no final de agosto" deste ano.

"A TST faz parte do Grupo Arriva há mais de 20 anos e tem um longo historial de prestação de serviços de transporte de passageiros na Área Metropolitana de Lisboa. O Grupo Dan, com uma longa e sólida história de parceria com as entidades de transportes locais de Israel, está muito bem posicionada para desenvolver o negócio em Portugal e aumentar a sua presença no mercado nacional", referiu o presidente executivo do Grupo Arriva, Mike Cooper.

Por agora, e segundo o responsável, o objetivo é "apoiar" as operações em Portugal durante a transição "mantendo o seu foco na mobilização para o novo contrato do lote 3 -- que se desenvolverá nos concelhos de Almada, Sesimbra e Seixal".

De acordo com o Grupo Arriva, a conclusão da transação está sujeita ainda às condições de encerramento, "incluindo, entre outras, a aprovação do Conselho de Supervisão da Deutsche Bahn e do Ministério Federal Alemão dos Transportes".