Grupo Luz Saúde compra British Hospital

Lusa 31 Mai, 2017, 19:38 | Economia

"A Luz Saúde informa que assinou hoje um contrato de compra e venda com a Capital Criativo, através do qual adquiriu a totalidade do capital social e direitos de voto das sociedades British Hospital -- Lisbon XXI e Microcular -- Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico e 90,41% do capital social e direitos de voto da sociedade British Hospital Management Care", lê-se na informação enviada ao mercado.

A compra pela Luz Saúde, que pertence aos chineses da Fosun, do grupo British Hospital está agora dependente da autorização da Autoridade da Concorrência.

Este negócio inclui o hospital das Torres de Lisboa, que é a unidade de maior dimensão, com 46 camas, três salas de bloco e 34 gabinetes de consulta. A informação hoje comunicada indica que, em 2016, este hospital realizou cerca de 75 mil consultas e 4.400 cirurgias.

Inclui-se ainda no negócio o British Hospital Saldanha Microcular, unidade em Lisboa de cuidados de saúde sobretudo da área oftalmológica, especializada em cirurgia laser, e o British Hospital Management Care, também integrado no campus das Torres de Lisboa, que presta cuidados na área da sinistralidade, caso de acidentes de trabalho, e serviços de fisioterapia.

A Luz Saúde (antiga Espírito Santo Saúde, do Grupo Espírito Santo) foi comprada pela seguradora Fidelidade, que pertence aos chineses da Fosun, em outubro de 2014.

A empresa é dona Hospital da Luz, em Lisboa, entre outras unidades hospitalares.