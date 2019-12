Grupo Pestana espera reabrir parte do hotel em Salvador no Brasil no final de 2020

Em conferência de imprensa em Lisboa, o CEO do grupo disse que, atualmente, trabalham no sentido da renovação daquela unidade hoteleira, que a empresa fechou em 2016.

"Um hotel que esteve fechado dois anos e que está no sítio onde está, com toda aquela maresia, obviamente que tem ali alguma degradação e, por isso, é necessário adaptá-lo", disse José Theotónio.

O presidente executivo acrescentou que está combinado com a Prefeitura de Salvador que o grupo apresente "os projetos de arquitetura até março" de 2020, projetos esses que deverão levar cerca de "três ou quatro meses" a terem aval.

Para já, o grupo pensa reabrir o hotel "só com 206" quartos, ou seja, pouco menos de metade da unidade hoteleira.

"Fazer a renovação de todo o edifício, mas só reabrir com cerca de 206 quartos. Tinha 420, portanto, reabrir metade do hotel", afirmou o CEO do grupo Pestana.

Posteriormente, "se o mercado reagir bem", reabrem mais quartos, adiantou.

Atualmente, o grupo está mais confiante em relação aos investimentos no mercado brasileiro.

No caso de Salvador, o responsável lembrou que "foram feitos investimentos importantes", nomeadamente numa nova ala no aeroporto e num novo centro de convenções.

Em geral, José Theotónio afirmou que este ano "o grupo começou a ver resultados [positivos no Brasil] e há esperança que se mantenha".

"O Brasil estava a bater no fundo. Os anos de 2017 e 2018 foram muito maus, praticamente de `breakeven` [ponto de equilíbrio financeiro]. Este 2019 começámos a ver a luz ao fundo do túnel", admitiu.

O Pestana Hotel Group vai fechar 2019 com um volume de negócios consolidado de 450 milhões de euros, face a 434 milhões de euros no ano anterior, disse hoje José Theotónio.

O CEO do grupo lembrou que este resultado da receita, a que corresponde um aumento de cerca de 3,7%, "superou o melhor ano de sempre que se tinha atingido em 2018".

Foi ainda anunciado que o Pestana Hotel Group vai abrir 10 novos hotéis no próximo ano, num investimento de 250 milhões de euros em cinco anos, anunciou, por sua vez, o administrador José Roquette.

Estas 10 novas unidades vão permitir a criação de dois mil quartos no próximo ano, num total de mais de 3.500 até 2025.

O Chief Development Officer do Pestana Hotel Group, José Roquette, disse que "o objetivo é reforçar o posicionamento em Portugal e expandir a marca Pestana CR7 [Lifestyle Hotels] com a abertura de quatro unidades e duas Pousadas em Portugal, três Pestana CR7 no estrangeiro e um novo hotel em Marrocos".