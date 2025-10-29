Grupo Santander aumenta lucros em 11% até setembro para 10.337 milhões de euros

Só no terceiro trimestre deste ano (julho a setembro), os lucros do grupo Santander ascenderam a 3.504 milhões de euros (mais 8% do que em 2024), o que representa o sexto trimestre consecutivo de resultados recorde", disse o banco, num comunicado.

O Santander, um dos maiores bancos do mundo, atribuiu os resultados até setembro a "uma boa evolução da margem de juros, a níveis recorde de receitas com comissões e novas melhorias de eficiência, com uma maior qualidade do crédito".

Segundo as informações que enviou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores de Espanha (CNMV), o Santander fechou setembro com 178 milhões de clientes, mais sete milhões do que tinha um ano antes.

Entre janeiro e setembro, os recursos dos clientes cresceram 7% comparando com o mesmo período de 2024, com os depósitos a aumentarem 5% e os fundos de investimento 16%.

O crédito concedido pelo Santander aumentou 2% nos primeiros três trimestres do ano e alcançou 1,0 biliões de euros.

As receitas globais mantiveram-se estáveis nos 46.277 milhões de euros, mas as receitas de comissões foram recorde até setembro, alcançando os 10.011 milhões de euros.

O Santander está presente em vários países da Europa e da América e conta com 3,5 milhões de acionistas, 201.000 trabalhadores e 178 milhões de clientes.

No ano passado, teve lucros de 12.574 milhões de euros, um aumento de 14% em relação a 2023 e um recorde pelo terceiro ano consecutivo.