Guerra comercial. Donald Trump isenta importação de telemóveis e computadores de novas tarifas

A nova isenção também se aplica a outros produtos eletrónicos como semicondutores e cartões de memória. Nos Estados Unidos, a estimativa para os produtos da Apple mostrava que os preços podiam triplicar com as tarifas impostas por Donald Trump. A Apple tem uma grande parte do seu negócio nos Estados Unidos, com o iPhone a ser vendido em grande número. BBC relatou que o grande problema para a empresa fundada por Steve Jobs é que a maioria dos iPhones é feita na China, com apenas 20 por cento a ser produzido na Índia, numa tentativa de deslocalizar toda a produção apenas em solo chinês. Assim, que Donald Trump anunciou as tarifas, a Apple tentou aumentar a produção dos iPhones em solo indiano para tentar escapar à subida de preços.Depois do anúncio das tarifas, Donald Trump revelou na quarta-feira que as mesmas seriam suspensas num período de 90 dias, com exceção feita à China, que agora tem tarifas na ordem dos 145 por cento.Para os países que não responderam com tarifas recíprocas, os Estados Unidos revelaram que apenas vão sofrer com taxas na ordem dos 10 por cento, até julho.Donald Trump deu um abanão ao mundo económico com as tarifas tendo o objetivo de atacar injustiças no sistema global de compras e trocas, numa tentativa de trazer mais empregos e fábricas de regresso para os Estados Unidos.