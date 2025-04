Guerra comercial. Novas tarifas dos EUA entram em vigor esta quinta-feira

As declarações de Donald Trump têm sido muitas e com vários avanços e recuos. As primeiras taxas alfandegárias começaram já a ser cobradas à China no início de fevereiro.



Começou por ser uma tarifa de 10% sobre todos os produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Em março, a taxa subiu para 20%.



Os produtos dos países vizinhos dos Estados Unidos, como o Canadá e México, também já estão a pagar 25% desde 4 de março.



As tarifas sobre o aço e o alumínio foram as primeiras a ser aplicadas a todo o mundo.



Os Estados Unidos cobram 25% às importações destas matérias-primas.



Anunciadas estão também tarifas sobre todo o setor automóvel, mas ainda não entraram em vigor. A Casa Branca garante que vão começar a ser cobradas amanhã.



Os líderes europeus insistem que uma guerra comercial não favorece nenhuma das partes, mas prometem responder e já têm um plano de retaliação.