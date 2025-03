Foto: Olivier Hoslet - EPA

O Banco Central Europeu já fez as contas ao impacto negativo que a guerra comercial dos Estados Unidos vai ter na economia da Zona Euro. A presidente do BCE, Christine Lagarde, avisa que a inflação pode voltar a subir e que a economia pode perder 0,3 por cento do valor, por causa das tarifas de 25 por cento sobre os produtos europeus.