Guerra na Ucrânia é uma catástrofe para a economia, adverte o Banco Mundial

Em declarações à BBC, David Malpass frisa que a “”.No entanto, a sua maior preocupação é “a perda de vidas humanas” que está a acontecer. Milhares de civis e militares já morreram nos combates.Os preços dos bens alimentares foram impulsionados pelo conflito e “são uma ponderação e um problema real para os habitantes dos países mais pobres”.

Crise alimentar

A Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de alimentos. A. Números da S&P Global Platts revelam que os dois países representam 60 por cento da produção mundial.

Grandes empresas ocidentais, como a Nestle e a Carlsberg que têm grandes operações na Ucrânia, foram perturbadas.

Os dois países são também responsáveis por 28,9 por cento das exportações mundiais de trigo, segundo a JP Morgan.

“Não há forma de o mundo se adaptar rapidamente à perda dessas exportações e isso aumenta os preços”, frisou Malpass.







Para o presidente do Banco Mundial oonde os governos “negligenciaram outros aspetos de como obter eletricidade eficiente”. Cerca de 39 por cento da eletricidade da União Europeia provém de centrais elétricas que queimam combustíveis fósseis, e a Rússia é a maior fonte desse petróleo e gás.Enquanto a UE procura acelerar a sua transição para outras fontes de energia, o governo de Vladimir Putin “pode perder permanentemente alguns dos seus mercados”, afirmou Malpass. Essa queda de rendimentos é uma forma desta guerra afetar o nível de vida na Rússia.

Apoio à Ucrânia

O Banco Mundial comprometeu-se a contribuir com 7,9 mil milhões de dólares para ajudar a desenvolver a economia da Ucrânia desde 2014. Verba que ajudou o país a instituir várias reformas económicas, incluindo a privatização nos setores da energia e banca, bem como esforços para tornar os terrenos agrícolas mais produtivos.Um mês antes da invasão da Rússia, o banco central independente da Ucrânia previu que a economia iria crescer 3,4 por cento em 2022, após as dificuldades com a pandemia de covid-19.No entanto, a guerra, afirmou à BBC Alexander Rodnyansky, um dos conselheiros económicos do presidente Zelensky.“Já assistimos a destruições maciças de estradas, pontes e outras infraestruturas. Isso é algo que terá de ser reconstruído ao longo dos anos, quando a guerra acabar”, acrescentou.“A produção está em colapso. E já há ruturas no abastecimento de alimentos e energia”, acrescentou Rodnyansky.Uma onda de investimento estrangeiro nos últimos anos ajudou a recuperar a economia ucraniana no meio de uma repressão da corrupção, faz parte do acordo de apoio ao desenvolvimento do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.“Está em contraste flagrante com a Rússia. E essa é talvez outra razão para Putin odiar tão flagrantemente tudo na Ucrânia e o que a Ucrânia representa”, rematou Rodnyansky.O presidente do Banco Mundial está preocupado com o facto de a guerra vir a prejudicar a longo prazo as mudanças de que a economia e o povo ucraniano têm beneficiado.“Ajudará a financiar o orçamento da Ucrânia”, afirmou Malpass que está consciente de que “além do risco para as vidas de milhões de ucranianos, a guerra pode ser um retrocesso económico duradouro”.Malpass lembra que o “”.“O risco é que a Ucrânia seja controlada por isso”.