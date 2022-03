Guerra na Ucrânia encarece 4,7% o cabaz alimentar português

Foto: Nuno Patrício - RTP

Os preços estão a subir e os aumentos dos bens alimentares são já sentidos na fatura do supermercado. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) fez as contas e concluiu que, num espaço de um mês, um cabaz de bens alimentares essenciais encareceu 4,7 por cento o que corresponde a uma subida na ordem dos 8,65 euros.