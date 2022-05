Guerra na Ucrânia pode desencadear recessão global, alerta Banco Mundial

disse Malpass, sem no entanto apontar para uma previsão específica.acrescentou.

Malpass revelou, num evento organizado pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos que a economia da Alemanha, a quarta maior do mundo, já desacelerou substancialmente, apontado os preços mais altos da energia como o fator determinante. O presidente do Banco Mundial acrescentou que a produção limitada de fertilizantes pode piorar as condições noutras áreas.

No mês passado, o Banco Mundial cortou a previsão de crescimento económico global para este ano em quase um ponto percentual, para 3,2%.

Malpass enfatizou a dependência europeia da Rússia para petróleo e gás, mesmo num momento em que várias nações ocidentais avançam com planos para reduzir sua dependência da energia russa.Os países em desenvolvimento enfrentam ainda consequências mais profundas, com falta de fertilizantes, bem como de comida e fornecimento de energia.Mapass acrescenta que os movimentos da Rússia para cortar o fornecimento de gás podem causar uma "desaceleração substancial" na região.

A acrescentar aos riscos da Guerra, o impacto expressivo da Covid-19 na enconomia chinesa. Malpass argumenta que a desaceleração relativamente acentuada no crescimento foi baseada na pandemia de Covid-19, na inflação e na crise imobiliária pré-existente que o país enfrentava.





Riscos mais evidentes quando os confinamentos acontecem em grandes cidades, como Xangai, importante centro financeiro, de produção e transporte.Também na quarta-feira, o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, disse que a economia chinesa, a segunda maior economia do mundo, foi mais atingida pela última sucessão de confinamentos, mais do que no início da pandemia, em 2020."O progresso não é satisfatório", disse Li. "Algumas províncias estão relatando que apenas 30% das empresas reabriram... a proporção deve ser aumentada para 80% em um curto período de tempo”, argumentou, pedindo mais ação das autoridades.