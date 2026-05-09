Guerra no Médio Oriente impulsiona lucros de vários setores

Guerra no Médio Oriente impulsiona lucros de vários setores

A guerra no Médio Oriente está a trazer lucros a vários sectores. Petrolíferas, grandes bancos, renováveis e defesa registaram grandes mais valias no primeiro trimestre do ano.

RTP /
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Entre os prejuízos ao património e os custos humanos da guerra, o crescimento económico das empresas. Há vários setores a lucrar com o conflito no Médio Oriente.

A União Europeia já avisou: o mundo está perante a mais grave crise energética de sempre. Por isso, as grandes petrolíferas viram os lucros saltar no primeiro trimestre do ano.

A guerra levou a um aumento da negociação, com alguns investidores a vender ações por receio de uma escalada do conflito, enquanto outros aproveitaram as quedas para comprar, e acabaram por alimentar a recuperação dos mercados.
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