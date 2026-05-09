Economia
Guerra no Médio Oriente impulsiona lucros de vários setores
A guerra no Médio Oriente está a trazer lucros a vários sectores. Petrolíferas, grandes bancos, renováveis e defesa registaram grandes mais valias no primeiro trimestre do ano.
A União Europeia já avisou: o mundo está perante a mais grave crise energética de sempre. Por isso, as grandes petrolíferas viram os lucros saltar no primeiro trimestre do ano.
A guerra levou a um aumento da negociação, com alguns investidores a vender ações por receio de uma escalada do conflito, enquanto outros aproveitaram as quedas para comprar, e acabaram por alimentar a recuperação dos mercados.