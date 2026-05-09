Guerra no Médio Oriente impulsiona lucros de vários setores

Entre os prejuízos ao património e os custos humanos da guerra, o crescimento económico das empresas. Há vários setores a lucrar com o conflito no Médio Oriente.



A União Europeia já avisou: o mundo está perante a mais grave crise energética de sempre. Por isso, as grandes petrolíferas viram os lucros saltar no primeiro trimestre do ano.



A guerra levou a um aumento da negociação, com alguns investidores a vender ações por receio de uma escalada do conflito, enquanto outros aproveitaram as quedas para comprar, e acabaram por alimentar a recuperação dos mercados.