Guia Michelin adiciona restaurante de culinária portuguesa de Macau
O restaurante "A Lorcha", um restaurante de comida portuguesa e macaense, foi adicionado à lista de restaurantes "bib gourmand" de Macau, anunciou hoje a organização do Guia Michelin.
A 18.ª edição do guia para os dois territórios chineses passou a incluir um total de 83 estabelecimentos reconhecidos na distinção "bib gourmand", conferida aos restaurantes que oferecem menus de três pratos por menos de 400 patacas (quase 46 euros).
Destes 70 encontram-se em Hong Kong e 13 em Macau, entre eles os portugueses "O Castiço", "O Restaurante Litoral" e agora "A Lorcha", mais um do que em 2025.
O restaurante "A Lorcha" foi promovido da lista de restaurantes selecionados, estabelecimentos recomendados pelo guia que não possuem estrelas Michelin.
Localizado na zona do Porto Interior de Macau, o restaurante foi fundado por Adriano das Neves, um macaense filho de pai português e de mãe chinesa, servindo comida portuguesa ou macaense, uma cozinha de fusão reconhecida pela UNESCO que combina técnicas portuguesas com ingredientes da China, Malásia, África e Índia.
A seleção de 2026, segundo os inspetores do guia, reflete "os sabores dinâmicos e a riqueza cultural" da região, abrangendo desde comida de rua inovadora até receitas familiares tradicionais.
O diretor internacional do Guia Michelin, Gwendal Poullennec, sublinhou que a lista deste ano "representa de forma magnífica a diversidade e a energia" das cenas culinárias em Hong Kong e Macau.
Em 2017, Macau foi oficialmente designada Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO.
O responsável destacou ainda a variedade de cozinhas presentes entre os novos premiados, incluindo clássicos cantoneses, pizza, Chiu Chow, tailandesa, do sudeste asiático e portuguesa.
A divulgação completa da seleção de restaurantes do Guia Michelin Hong Kong e Macau 2026 está marcada para 19 de março.