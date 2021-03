Guiné Equatorial está "quase pronta" para retomar a diversificação económica

"É uma forte mensagem que queremos mandar, a Guiné Equatorial está quase pronta para diversificar a sua economia", disse o governante durante a conferência de imprensa da reunião de ministros das Finanças da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), que hoje termina em Adis Abeba.

"A diversificação económica é um desafio histórico, estamos a trabalhar nisso desde a criação do Plano Nacional de Desenvolvimento Económico, somos uma economia dependente do petróleo, e é imperativo diversificar a nossa economica, nas áreas das pescas, agricultura e principalmente turismo, porque temos um forte potencial nestas áreas", disse Valentim Ela May, reconhecendo, ainda assim, que há dificuldades.

No entanto, admitiu que "devido a esta pandemia de covid-19, é um desafio continuar a implementar a diversificação económica nestas áreas".

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) prevê que a Guiné Equatorial interrompa em 2021 a trajetória de recessão iniciada há oito anos, expandindo-se 2,6%, mas deve regressar novamente aos valores negativos em 2022.

"Prevê-se que a economia cresça 2,6% em 2021, valor que se baseia na conclusão bem-sucedida de um projeto de gás de grande dimensão e na recuperação da economia mundial no segundo semestre; no entanto, prevê-se que o país regresse à recessão em 2022, com uma diminuição do PIB real de 4,4%", lê-se no relatório `Perspetivas Económicas para África 2021`, divulgado há menos de duas semanas.

De acordo com a parte do documento que analisa o mais recente membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o défice das contas públicas deverá manter-se, atingindo os 2,4% este ano e os 1,5% em 2022.

"O principal fator de risco do país, além da persistência da pandemia, continua a ser a ausência de diversificação desta economia baseada no petróleo, à qual acresce a debilidade estrutural de um capital humano inadequado", dizem os analistas do BAD.

"O país apresenta um défice de competências, especialmente em termos de gestão e governação das finanças públicas, que impede uma implementação eficaz da sua política de transformação económica e social", alertam.