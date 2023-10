Guiné Equtorial deve melhorar "ambiente de negócios distorcido"

"Nos próximos anos as nossas projeções apontam para uma manutenção da recessão da economia devido à diminuição contínua da produção petrolífera e a uma economia pouco dinâmica nos setores não relacionados com os hidrocarbonetos, e travada por um ambiente de negócios distorcido e por um fraco capital humano", disse o economista Thibault Lamaire, em entrevista à Lusa, à margem dos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, que decorreram esta semana em Marraquexe, Marrocos.

Para este economista do departamento africano e um dos autores do relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais para a África subsaariana, o mais recente país a aderir à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) deve assentar a política orçamental "no saldo primário não relacionado com os hidrocarbonetos e no reforço da arrecadação de receitas não provenientes dos hidrocarbonetos e na redução das despesas não prioritárias".

O FMI estima que a Guiné Equatorial registe uma contração de 7,8% do PIB este ano, mantendo-se `no vermelho` nos próximos anos.