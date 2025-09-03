Guterres com "total solidariedade para com o povo de Lisboa"

"Expresso as minhas condolências às famílias das vítimas e a minha total solidariedade para com o povo de Lisboa", destacou o diplomata português, numa nota na rede social X.

António Guterres sublinhou ainda que ficou "profundamente consternado" com a notícia do descarrilamento.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.