GV Investor vende posição na Greenvolt à GVK Omega e deixa de ser acionista

Segundo foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a GV Investor Bidco transmitiu à GVK Omega, por via de contrato de compra e venda de ações celebrado em 16 de junho de 2025, 24.065.362 ações representativas de 12,85% do capital social da Greenvolt.

Com esta operação, a GVK Omega passou a ser "titular de 155.655.142 ações representativas de 83,1048% do capital social da Greenvolt" e a GV Investor deixou de ser acionista da Greenvolt.