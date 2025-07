Há acordo para nova ponte sobre o Guadiana mas ainda não há datas

Foto: Nuno Patrício - RTP

A ponte vai ligar Alcoutim, no Algarve, ao município espanhol de Sanlucar del Guadiana. E as duas autarquias vizinhas pedem o compromisso dos governos de Lisboa e Madrid em relação ao financiamento desta obra.



Com a indecisão, a construção nova ponte ibérica já não vai a tempo de receber dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência. Espera-se pela aprovação do projecto de execução.



