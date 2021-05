Nick Read manifestou mais uma vez o seu descontentamento face ao leilão de quinta geração (5G) em Portugal, durante uma videoconferência com analistas na terça-feira sobre os resultados do grupo Vodafone.

"Há apenas um país com o qual estou insatisfeito este ano: Portugal", disse o presidente executivo, durante a resposta a uma questão do analista do Berenberg sobre o leilão 5G no Reino Unido.

"Já vamos na ronda 515 ou assim. Claro que [o leilão 5G em Portugal] ainda é cerca de metade dos preços de referência europeia, mas, francamente, não fiquei feliz" com a forma como foi construído, salientou o executivo, referindo que já tinha expressado isso anteriormente.

"Mas, em geral, todos os outros países europeus estão a caminhar numa boa direção em diálogo com a indústria", rematou.

O leilão 5G em Portugal atinge hoje o 89.º dia de licitação principal, tendo na terça-feira somado propostas no valor de 302,8 milhões de euros.