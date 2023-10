Foto: Nuno Patrício - RTP

Com os preços no sector da Habitação em constante subida, muitas famílias deparam-se com graves problemas económicos. Entre as várias soluções, algumas famílias são mesmo forçadas abandonar as grandes cidades e a procurar refúgio no interior do país, onde comprar ou arrendar uma casa é, apesar de tudo, mais barato.