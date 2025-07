Há quase 250 mil casas prontas a habitar em Portugal e que estão fora do mercado imobiliário. Está tudo num estudo do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.

O documento mostra que há mais de 723 mil alojamentos vazios, no país e revela um problema crónico. As famílias não têm rendimentos para comprar ou arrendar casa.



O estudo indica que há mais de 70 concelhos onde qualquer uma das opções significa gastar mais de metade do rendimento familiar.