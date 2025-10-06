Habitação. BEI avalia novo empréstimo de mil milhões de euros a Portugal

Desta feita, e se tudo correr bem, serão mais 1.000 milhões destinados a renovar o parque habitacional público existente e a reabilitar edifícios do Estado que possam vir a ser convertidos em habitações.A notícia é avançada pela presidente da instituição.e garante que o tema não perde prioridade na agenda da coesão do banco., diz a responsável.O BEI é detido por todos os 27 Estados-membros e é atualmente um dos parceiros estruturais nos grandes investimentos e obras públicas do país. Recentemente, surge associado ao financiamento da Linha de Alta Velocidade.Agora, a instituição europeia quer aprofundar o financiamento dos setores tecnológicos e da inovação. É esse o mote da segunda visita de Calviño a Portugal.que quer também possibilitar o crescimento de startups."Somos a incubadora do mundo", garante Calviño, que conhece bem os avisos dados no relatório Draghi. O documento alerta que a UE não está a conseguir evitar a fuga das empresas inovadoras para os Estados Unidos e outras geografias onde o financiamento é mais acessível. "E todos concordam que o que temos que fazer é integrar os mercados de capitais, mobilizar investimentos de larga escala, simplificar e edificar parcerias fortes em todo o mundo", considera.Dentro deste novo pacote (e já noutros) estão previstos investimentos no setor da Defesa, que já representam 3,5% do portfólio da instituição. Calviño considera que o maior risco à estabilidade europeia está na fronteira com a Rússia."Neste momento, podemos financiar uma ampla gama de investimentos puramente militares que abrangem a área espacial, o controlo de fronteiras, investigação, cibersegurança, equipamento e instalações militares", explica a presidente do BEI. "Ultrapassámos muitas crises no passado e mostrámos que, unidos, somos imparáveis", conclui.Nadia Calviño esteve reunida com os ministros da Economia e Coesão Territorial e Finanças. Tem encontro marcado com o primeiro-ministro Luís Montenegro ainda esta semana.