Economia
Habitação. Garantia pública para ajudar jovens representa 17% dos novos créditos
O Banco de Portugal alerta que "os créditos com garantia do Estado contribuíram para elevar o nível de endividamento" e a taxa de esforço de quem pede empréstimos para comprar casa.
Foto: Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1
O Banco de Portugal deixa o aviso: o perfil de risco elevado na concessão de novos créditos à habitação subiu de três por cento em 2024 para 21 por cento em 2025.
O banco central associa esta mudança aos créditos concedidos com garantia dos Estado, para jovens até aos 35 anos."Os créditos com garantia do Estado contribuíram para elevar o nível de endividamento" e a taxa de esforço para quem compra casa com crédito à habitação.
No relatório de acompanhamento das recomendações do Banco de Portugal aos bancos para a concessão de crédito à habitação, o regulador diz também que, apesar do aumento do risco, não deverá haver impacto nos bancos, já que "o aumento do risco para a estabilidade financeira deverá ser parcialmente mitigado pela proteção dada aos bancos em situação de incumprimento", o que quer dizer que, se os jovens não conseguirem pagar a prestação ao banco, o Estado paga através da garantia pública.
Os dados do Banco de Portugal mostram também que 20 por cento do total de crédito à habitação concedido em 2025 foi com garantia do Estado. Desses, 19 por cento foram concedidos com garantia entre os 90 por cento e os 100 por cento. Outros 17 por cento foram concedidos com garantia a 100 por cento.A taxa de esforço dos jovens que pediram garantia do Estado é superior a 33,7 por cento, acima da média total que está nos 30 por cento.
Os jovens elegíveis para o crédito com garantia do Estado ganham, em média, 1.400 euros líquidos, por titular, no caso de ser uma compra em casal. No caso de um jovem que compra sozinho, o salário médio é de dois mil euros líquidos.
Sem garantia do Estado, a média do salário do jovem que compra casa a dois é de mais de 1.600 euros. Se comprar sozinho, o salário médio é de 2.200 euros.