Habitação. Garantia pública para ajudar jovens representa 17% dos novos créditos

No total do crédito à habitação do ano passado, 17 por cento foi concedido com garantia do Estado a 100 por cento.O banco central associa esta mudança aos créditos concedidos com garantia dos Estado, para jovens até aos 35 anos.

"Os créditos com garantia do Estado contribuíram para elevar o nível de endividamento" e a taxa de esforço para quem compra casa com crédito à habitação.



No relatório de acompanhamento das recomendações do Banco de Portugal aos bancos para a concessão de crédito à habitação, o regulador diz também que,, o que quer dizer que, se os jovens não conseguirem pagar a prestação ao banco, o Estado paga através da garantia pública.Os dados do Banco de Portugal mostram também que. Desses,

A taxa de esforço dos jovens que pediram garantia do Estado é superior a 33,7 por cento, acima da média total que está nos 30 por cento.

Os jovens elegíveis para o crédito com garantia do Estado ganham, em média, 1.400 euros líquidos, por titular, no caso de ser uma compra em casal. No caso de um jovem que compra sozinho, o salário médio é de dois mil euros líquidos.





Sem garantia do Estado, a média do salário do jovem que compra casa a dois é de mais de 1.600 euros. Se comprar sozinho, o salário médio é de 2.200 euros.