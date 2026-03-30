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Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

"Tomar o petróleo no Irão". Trump volta a admitir ocupar a Ilha de Kharg

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"Tomar o petróleo no Irão". Trump volta a admitir ocupar a Ilha de Kharg

O presidente dos Estados Unidos tornou a agitar o cenário de uma componente terrestre da ofensiva contra o Irão, o que poderá passar pela ocupação da estratégica Ilha de Kharg. Donald Trump refere mesma a possibilidade de "tomar o petróleo" da República Islâmica. Atualizamos aqui todas as informações sobre o conflito no Médio Oriente.

Carlos Santos Neves - RTP /

Emissão da RTP Notícias

Planet Labs PBC via Reuters

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Presidente dos Estados Unidos mantém ilha iraniana de Kharg no ponto de mira

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  • O presidente norte-americano tornou a agitar o cenário de uma componente terrestre da ofensiva contra o Irão, o que poderá passar pela ocupação da Ilha de Kharg, território estratégico para a infraestrutura petrolífera da República Islâmica. Em entrevista ao jornal Financial Times, Donald Trump referiu mesmo a possibilidade de "tomar o petróleo" deste país;


  • Donald Trump clama que a máquina militar norte-americana poderia ocupar “facilmente” a Ilha de Kharg. Ao mesmo tempo, todavia, conserva no discurso a convicção de que um acordo de cessar-fogo poderia ser “relativamente fácil”;


  • O presidente do Parlamento iraniano saiu, uma vez mais, a público para afirmar que os militares do país “querem” uma invasão terrestre norte-americana, de modo a “fazer chover fogo” sobre as tropas dos Estados Unidos. Isto depois de Washington ter anunciado o destacamento de 3.500 operacionais e mais um vaso de guerra no Golfo;


  • Na abertura dos mercados asiáticos, o preço do petróleo escalou esta segunda-feira para mais de 115 dólares por barril, evolução que se seguiu a um novo aviso, por parte do Irão, para ataques retaliatórios adicionais contra universidades e casas de responsáveis dos Estados Unidos e Israel;


  • Nas últimas horas, o presidente norte-americano aventou também a ideia de que a nova liderança iraniana lhe parece "muito razoável". Trump reitera que norte-americanos e iranianos têm mantido conversações "direta a indiretamente". "Penso que faremos um acordo com eles. Estou bastante seguro, mas também é possível que não o façamos", disse a bordo do avião presidencial Air Force One;


  • O Paquistão anunciou a preparação de "conversações significativas", nos próximos dias, destinadas a pôr termo ao conflito desencadeado pela ofensiva israelo-americana do final de fevereiro, que levou à morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, posteriormente substituído pelo filho, Mojtaba Khamenei;


  • As Forças de Defesa de Israel indicaram, já esta segunda-feira, estar a responder a uma nova vaga de mísseis lançados a partir do Irão. Adiantaram ainda ter atacado diferentes infraestruturas "em todo" o país;


  • O Governo indonésio denunciou a morte de um capacete azul do país integrado na Unifil, a missão das Nações Unidas no Líbano, após um projétil ter explodido numa das suas posições, perto da localidade de Adchit al-Qusayr, a sul;


  • O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou a expansão da invasão do sul do Líbano, numa tentativa de suprimir o Hezbollah, movimento xiita libanês conotado com Teerão. As tropas do Estado hebraico ocupam atualmente o território a sul do Rio Litani;


  • Em mensagem citada pelos media estatais, o líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, agradeceu ao povo iraquiano o apoio "em face da agressão".
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Irão. EUA preparam invasão terrestre

O Médio Oriente está em alerta máximo. O Irão diz-se pronto para a guerra e deixa o aviso: uma invasão terrestre terá consequências devastadoras.

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A ofensiva norte-americana pode estar iminente, aguardando apenas o 'luz verde' final de Donald Trump.

Com um terceiro porta-aviões já posicionado na região, o Pentágono terá prontos planos para semanas de operações terrestres.

Do lado de Teerão, a Guarda Revolucionária responde com agressividade e ameaça dizimar as forças dos Estados Unidos.
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RTP /

Paquistão medeia negociações EUA-Irão

O Paquistão assume-se como mediador na crise do Médio Oriente.

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Islamabade diz ser uma "honra" acolher as conversações diretas entre os Estados Unidos e o Irão, agendadas já para os próximos dias.

Este anúncio surge na sequência da reunião de emergência dos chefes da diplomacia, este domingo, onde se desenhou uma solução inédita, a criação de um consórcio internacional para gerir o fluxo de petróleo no Estreito de Ormuz e evitar o bloqueio energético mundial.
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RTP /

Israel alarga ofensiva no Líbano

Israel prepara-se para intensificar a ofensiva a norte.

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O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu instruções às Forças de Defesa de Israel para expandirem as operações militares no sul do Líbano.

Segundo o chefe do Governo israelita, o objetivo é neutralizar a ameaça de invasões terrestres e o lançamento de mísseis contra território nacional.

Netanyahu reforça que o país enfrenta uma guerra em várias frentes, mas garante que os resultados obtidos até agora são "notáveis".
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RTP /

Medicamentos para África retidos no Dubai devido ao conflito

A onda de choque da guerra no Médio Oriente chegou a África, onde a saúde de milhares de pessoas está agora em risco.

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Uma parte crítica da medicação destinada ao continente africano permanece retida no Dubai devido ao bloqueio das rotas comerciais.

A preocupação das organizações humanitárias é crescente, com a época das chuvas à porta, um período de alto risco para a propagação de doenças.

A logística está cada vez mais difícil, os custos do transporte aéreo dispararam, sendo agora 70% mais caros do que o habitual.
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RTP /

Protestos anti-Trump. Milhões de pessoas nas ruas contra políticas de Trump

Milhares de pessoas saíram às ruas dos Estados Unidos, num protesto contra as políticas de Donald Trump. O movimento "No Kings" mobilizou manifestações em todos os estados norte-americanos, mas também em vários países europeus.

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