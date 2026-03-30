"Tomar o petróleo no Irão". Trump volta a admitir ocupar a Ilha de Kharg

Islamabade diz ser uma "honra" acolher as conversações diretas entre os Estados Unidos e o Irão, agendadas já para os próximos dias.



Este anúncio surge na sequência da reunião de emergência dos chefes da diplomacia, este domingo, onde se desenhou uma solução inédita, a criação de um consórcio internacional para gerir o fluxo de petróleo no Estreito de Ormuz e evitar o bloqueio energético mundial.