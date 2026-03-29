"Situação sem precedentes". Seguro critica ação israelita contra patriarca de Jerusalém





O presidente "apela ao respeito integral pelos direitos das comunidades religiosas, bem como à preservação do acesso livre e seguro aos lugares santos, que pertencem ao património espiritual da humanidade".

António José Seguro deixou no portal da Presidência uma nota de condenação à ação israelita contra o patriarca Latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa., pode ler-se noda Presidência.Nesse sentido,