Habitação. Governo considera renda de 2.300 euros "moderada"
Foto: Manuel de Almeida - Lusa
O Governo aprovou várias medidas para aumentar a oferta de casas a valores moderados. O Executivo começou por definir o que é um valor moderado na habitação.
As novas medidas são essencialmente fiscais. O Governo vai reduzir o IVA para 6% para a construção de casas novas que sejam vendidas a preços até 648 mil euros.
Vai fazer o mesmo para casas que sejam construídas para arrendar até 2.300 euros de renda.
O Governo vai também agravar o IMT para casas vendidas a estrangeiros não residentes.
O primeiro-ministro disse que esta é uma "política de choque" para abanar o setor da construção e o mercado de arrendamento.