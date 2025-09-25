Habitação. Governo considera renda de 2.300 euros "moderada"

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

No caso do preço de venda, o Governo considera que o valor moderado de uma casa vai até 648 mil euros. No caso de uma renda, o valor moderado vai até 2.300 euros.



As novas medidas são essencialmente fiscais. O Governo vai reduzir o IVA para 6% para a construção de casas novas que sejam vendidas a preços até 648 mil euros.



Vai fazer o mesmo para casas que sejam construídas para arrendar até 2.300 euros de renda.



O Governo vai também agravar o IMT para casas vendidas a estrangeiros não residentes.



O primeiro-ministro disse que esta é uma "política de choque" para abanar o setor da construção e o mercado de arrendamento.