Habitação. Governo quer despejos em dois dias e mercado de arrendamento mais flexível

Os receios de que situações como a que aconteceu em Espanha, o caso Maricarmen, venham a acontecer em Portugal, crescem.

Claúdia Martins - RTP Antena 1

O Governo quer tornar os despejos mais rápidos passando a permitir que possam ser feitos despejos, assim que estiverem cumpridos dois meses, sem pagamento da renda. Atualmente são três.A nova legislação dá também aos senhorios maior liberdade contratual. Passam a poder exigir três rendas antecipadas e o limite ao valor das cauções desaparece.Termina também o limite de dois por cento na atualização anual das rendas dos novos contratos.Outra das situações é, por exemplo, em caso de morte do arrendatário o contrato deixa de poder ser transferido para o cônjuge, deixando os viúvos desprotegidos.As associações de inquilinos alertam que a lei que o Governo leva depois de amanhã ao Parlamento vai fragilizar ainda mais quem arrenda casa.