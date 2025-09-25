Habitação. Luís Montenegro quer aplicar política de choque
O Governo quer dar um abanão no mercado da construção civil em Portugal. O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira um novo pacote de medidas para aumentar a oferta de imóveis para habitação no país.
Outra das novidades anunciadas por Luís Montenegro é o agravamento do imposto IMT para os estrangeiros não residentes em Portugal, que comprarem casa no território português.
Em paralelo, o Governo vai também apoiar os trabalhadores do setor da construção com alojamento temporário.
Foram anúncios feitos a meio de uma reunião do Conselho de Ministros, com Luís Montenegro a prometer uma política de choque no mercado da habitação.