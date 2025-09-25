Habitação. Luís Montenegro quer aplicar política de choque

por Teresa Borges - Antena 1

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O Governo quer dar um abanão no mercado da construção civil em Portugal. O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira um novo pacote de medidas para aumentar a oferta de imóveis para habitação no país.

Entre elas, reduzir a taxa de IVA na construção, dos 23 para os seis por cento, em casas para venda até aos 648 mil euros e também para casas para arrendamento até aos 2.300 euros.

Outra das novidades anunciadas por Luís Montenegro é o agravamento do imposto IMT para os estrangeiros não residentes em Portugal, que comprarem casa no território português.

Em paralelo, o Governo vai também apoiar os trabalhadores do setor da construção com alojamento temporário.

Foram anúncios feitos a meio de uma reunião do Conselho de Ministros, com Luís Montenegro a prometer uma política de choque no mercado da habitação.
