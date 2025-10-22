Economia
Habitação. Tema vai ser discutido pela primeira vez em Conselho Europeu
O tema da habitação acessível vai ser discutido pelos chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu que começa esta quinta-feira. O tema foi chamado à agenda por António Costa que quer que seja analisado ao mais alto nível.
É a primeira vez que o assunto vai ser discutido numa reunião de chefes de Estado e de Governo.
O presidente do Conselho Europeu defendeu que é necessário resolver o problema da habitação transversal à União Europeia.
Em conferência de imprensa conjunta com os presidentes do Comité Europeu das Regiões e do Conselho Económico e Social Europeu, em Bruxelas, António Costa acrescentou que deixar por resolver este problema vai levar a "consequências negativas", afetando a competitividade e a confiança nas instituições.