Habitação. Tema vai ser discutido pela primeira vez em Conselho Europeu

É a primeira vez que o assunto vai ser discutido numa reunião de chefes de Estado e de Governo.





O presidente do Conselho Europeu defendeu que é necessário resolver o problema da habitação transversal à União Europeia.





Em conferência de imprensa conjunta com os presidentes do Comité Europeu das Regiões e do Conselho Económico e Social Europeu, em Bruxelas, António Costa acrescentou que deixar por resolver este problema vai levar a "consequências negativas", afetando a competitividade e a confiança nas instituições.

